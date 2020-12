En résumé

Les 3/4 des journalistes n'ont pas reçu de version console et ont interdiction de montrer ces versions avant la sortie du jeu, très inhabituel dans le secteur du jeu vidéo, surtout pour un jeu de cet ampleur.Les testeurs PC n'ont pas le droit de montrer n'importe quel capture du jeu prise avec leur matériel mais uniquement celles prises via un système de capture fourni pas CD Projekt.Un Patch de 46go sur console actuellement.Pourtant que ce soit sur PS4 ou en rétrocompatibilité sur PS5, le jeu à un framerate horrible, du popping dans tous les sens, des problèmes d'affichage, des problèmes de crash et de loading de sauvegardes puis les fameux jouets phallique qui apparaissent partout et tous le temps même dans les ruelles avec des SDF, etc...Malgré tous les reports et l'année de crunch, le jeu sort dans un état lamentable même sur PC très haute gamme.