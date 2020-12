Tout est dans le titre, 14 jours offert avec l'achat d'une manette Xbox série mais incompatible pour les gens qui sont déjà abonné.Donc j'offre, et si accessoirement la personne veux venir jouer a PuBG avec moi, c'est pas de refus.Premier arrivé, premier servi.

posted the 12/07/2020 at 11:29 PM by calishnikov