jeu terminé donc je le vends, en excellent état, fonctionne parfaitement. Des beaux effets, c'est assez jolie.Prix de la vente : 47€Un très bon jeu, j'ai pris du plaisir à le terminer malgré les avis mitigés et les chutes de framerate ingame, freeze, etc ... pas très bien optimisé mais ça reste un bon jeu de lancement de la PS5 selon moi.Envoi en lettre suiviePaiement accepté : Paypal uniquementMe contacter de préférence par MP ou ci dessous, je réponds rapidement, merci. Prix fermeEt donc non au final, je ne vais pas attendre 2021 et investir dans la première extension du jeu, je préfère le revendre, le temps qu'il a encore de la valeur !Bonus : mon dernier perso