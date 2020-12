Voici ma liste favorite des applications web que j'utilise au quotidien. J'ai entre 50 et 60 conteneurs qui tournent en permanence donc j'ai bien trié selon mes besoins.Pour information, je travaille pour le compte des établissements scolaires et nous avons à notre charge plus de 46.000 postes sous Windows, 600 serveurs sous Proxmox et une pelotés d'applications libres et open-source. Donc à l'avenir je pourrais vous faire une liste des applications plus orientée productivité.Ces applications peuvent être déployées en local ou à l'extérieur avec un reverse proxy (apache2, nginx, traefik) ou via un VPN.Certains préfèrent Plex car moins complexe à configurer et disponible sur de nombreux supports mais pour ma part, Jellyfin (fork de Emby) est la meilleure alternative existante.FOSS, dispose de l'ensemble des fonctions de Emby avant son passage en sources fermées et surtout permet d'utiliser la puissance de sa carte graphique sans pass premium donc pour transcoder de multiples flux à la volée c'est le topJ'utilise Jellyfin par le web ou via l'application IOS/Android mais mon cas d'utilisation le plus courant est via ma clé Xiaomi Mi TV Stick avec Kodi d'installé et le plugin Jellyfin. Après connexion au serveur, l'intégration est parfaiteNéanmoins je garde Plex en solution de secours car compatible avec plus de supports. Tautulli est un outil de monitoring, Ombi permet de créer des requêtes de contenus par les utilisateurs et Synclounge est une sorte de cinéma virtuel qui permet à plusieurs participants de regarder un contenu simultanément.Lire vos comics et mangas de n'importe où et gérer votre collection, c'est ce que permet Ubooquity.Calibre-web permet de lire ses ebooks et autres magazines. Quant à Calibre, je l'utilise comme gestionnaire pour gérer ma bibliothèque.Des alternatives à Spotift et Deezer. ils gèrent à la fois les musiques et les livres audios.Vous avez le choix en serveur torrent mais je préfère Deluge qui est très léger et complet en terme de fonctionnalités. En tout cas depuis que je l'utilise, j'ai plus de client torrent sur mon poste bureautique.2. Sonarr (TV)/Radarr (Films)/Lidarr (musiques)/Bazarr (sous-titres)/Jackett (torrent proxy)Sonarr/Radarr/Lidarr/Bazarr permettent de chercher vos contenus sur de multiples sites torrent via un méta-moteur et le torrent proxy Jackett. Cela peut mener vers l'illégalité bien évidemment mais je trouve ces outils très utile si on cherche des vieux films ou des contenus étrangers. Ça pousse à la découverte.Pour ma part, j'en est pas l'utilité vu qu'avec les services de VOD on à déjà ce qu'il faut en terme de contenus.En tout cas sur un Raspberry Pi, ça peut faire une seedbox du tonnerre.C'est l'application web de référence pour pouvoir construire son cloud personnel. Fork de Owncloud et de conception allemande, Nextcloud est désormais utilisé par le ministère de l’intérieur.Je l'utilise principalement pour stocker les photos de mon Iphone, lire mes mails/news ainsi que pour rédiger via OnlyOffice (équivalent de Office Online).Je l'utilise en combinaison avec MariaDB.Quacamole permet d'utiliser des applications bureautique via un navigateur web. Voici la liste des applications que j'utilise :Filezilla (ftp)/Handbrake (encodage)/Jdownloader (DL)/Calibre (gestionnaire de ebooks)/MySQLWorkbench (client My-SQL)/Remmina (RDP/SSH)/Wireshark (analyse de paquets)Mon outil de prédilection pour créer ma documentation personnelle. Basé sur javascript, il est très fluide, doté d'une belle interface et consomme peu de ressources.Code-Server est la version web de Visual Studio de Microsoft. Outil indispensable pour classifier mes scripts et bosser dessus. C'est mon IDE de prédilection.Permettent de créer votre propre blog. Préférence pour Ghost qui dispose d'un rendu plus épuré à mon goût.Mon VPN personnel. Plus simple à configuré que OpenVPN, plus rapide selon les bench et surtout il est intégré au kernel Linux par Linus Torvald himself.Gestionnaire de backup.Cloud décentralisé. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un port de votre box, il passe par le protocole UPNP et permet de synchronisé des fichiers sur l'ensemble de vos postes.Très connu, il vous permet de filtrer les publicités à la source sur l'ensemble de votre réseau local. Plus besoin de adblock ou autre ublock-origin.Coffre-fort numérique pour vos mots de passe.Serveur de messagerie instantanée concurrent de Discord et MS Teams. Je l'utilise au quotidien eu travail et certains membres du site doivent l'utiliser aussiViva Brazil!!!!!