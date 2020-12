Il y a eu trois rounds de votes dans la catégorie "Voix Des Joueurs" avec une cinquantaine de jeux à la base. Nous sommes actuellement au dernier round avec les derniers restant, ceux qui ont récolté le plus de votes jusqu'au troisième round.Les résultats en dessous des votes montrent que pour l'instant Ghost Of Tsushima arrive premier et surpasse The Last Of Us Part II de 5 points !Ghost Of Tsushima ~ 41%The Last Of Us Part II ~ 36%Hades ~ 11%Doom Eternal - 8%Marvel's Spider-Man Miles Morales ~ 4%