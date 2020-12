N'as-tu jamais ressenti la cosmo-énergie qui est en toi ? En chacun de nous sommeille une cosmo-énergie et chacun de nous développe ses propres "aptitudes". Ces aptitudes conditionnent une "aura" ; plus cette aura est grande, plus les actes que nous accomplirons seront nobles. Mais plus elle est faible, plus notre vie prendra la route de la médiocrité. Toutes les grandes figures de l'histoire avaient probablement des aptitudes supérieures à la moyenne et leur cosmo-énergie était certainement telle une braise incandescente. Alors, toi aussi, fais exploser le cosmos en toi !! (Masami Kurumada)