SNK a posté hier un nouveau et très court teaser de son prochain jeu de combatLa firme d'Osaka a dévoilé 3 premiers personnages : Kyo, Benimaru et Shun'Ei.La présentation du jeu se fera le 07/01/2021.

Who likes this ?

posted the 12/05/2020 at 01:13 PM by alexkidd