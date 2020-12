Tout est dans le titreSi beaucoup de membres souhaite apprendre à auto héberger ses propres applications à domicile et exploiter les capacités de leur machine, je pourrait créer des tutos comme :- Comment déployer des conteneurs Docker en ligne de commande ou via une interface graphique (parfait pour les débutants),- Transformer un simple PC en serveur pouvant déployer x machines virtuelles et conteneurs,- Attribuer un périphérique physique à une machine virtuelle,Bref à voir votre enthousiasme à ce sujet (faut être motivé et s'accrocher) mais si certains d'entre vous sont sensibles à la notion de liberté et de vie privée, je pense que ca peut vous intéresser.Minimum requis :- Un PC de bureau de libre,- Un SSD,- De la RAM en abondance (8 Go minimum, davantage c'est encore mieux),- Processeur i3/i5/i7 avec instructions Intel VT-x/VT-d,- Carte graphique Nvidia ,- Quelques notions de base,- L'envie d'apprendre