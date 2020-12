Jeux Vidéo

Tom Wood Published 21:04, Tuesday 01 December 2020 GMT - ladbible.comUne nouvelle étude affirme que les personnes qui possèdent une PlayStation sont plus intelligentes que les propriétaires de Xbox. Cela peut sembler un peu étrange, mais le rapport - qui a été compilé par Royal Panda (https://www.royalpanda.com/ca/most-intelligent-gamers/) - a dévoilé que "les joueurs PlayStation se sont avérés cognitivement supérieurs à leurs homologues Xbox."Cela peut sembler à une analyse de comptoir, mais jetons un coup d'œil aux faits et aux chiffres de cette étude - qui, nous n'en doutons pas, était exhaustive et scientifiquement rigoureuse, évidemment - pour voir ce qu'ils ont vraiment fait.Alors, ils ont pris 1 001 joueurs et leur ont tous fait passer un test pour évaluer leurs compétences cognitives. Ce test a porté sur quatre domaines particuliers qui sont des marqueurs clés de l'intelligence.Ils ont examiné l'intelligence verbale, la capacité mathématique, le raisonnement visuel et le raisonnement logique des participants, pour dresser un profil de leur intelligence globale.Avant de passer ces tests, les joueurs ont été interrogés sur leurs habitudes de jeu. Les données de toutes les réponses et les résultats ont été comparées entre eux, pour établir les niveaux de QI des joueurs des deux consoles différentes - mais aussi sur des jeux spécifiques.On a constaté que les utilisateurs de Xbox ne sont tout simplement pas aussi intelligents que les utilisateurs de PlayStation.Il est vrais que l'étude est produite sur un petit échantillon de 1001 personnes, donc ce n'est peut être pas scientifiquement valide, mais continuons à observer ces résultats, d'accord ?Comme n'importe quel joueur sur PC aurait pu vous le dire, il s'avère que les utilisateurs de PC sont réellement les plus intelligents de tous. Ils ont en moyenne un QI de 112,3, tandis que les joueurs PlayStation - à la seconde place - ont en moyenne 110,7.En troisième position, il y a les utilisateurs de Xbox avec un score de 103,8.Les utilisateurs de Nintendo Switch (101,3) et enfin les joueurs d'appareils mobiles (99,4) sont en derniers.Tirez-en les conclusions que vous voulez.Tant que nous y sommes avec cette études, pour ce qui concerne les jeux joués par les plus intelligents, les joueurs de Rainbow Six Siege sont arrivés en tête avec un score de QI de 120,3, tandis que les joueurs d'Among Us se sont classés à 118,9 points.Les fans de Minecraft sont en dessous avec 116,3 - ce qui reste toujours respectable - et les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare ont un QI moyen de 111,2.Pour compléter le top cinq - et c'est sûrement la statistique la plus étonnantes de toutes - se trouvaient les intellectuels de FIFA, avec un QI moyen de 106,5.Encore plus loin dans le classement que les joueurs de la FIFA, il y a ceux qui jouent à Candy Crush Saga (96,4) et Angry Birds (95,8 ).Les résultats complets de l'enquête peuvent être consultés ici : https://www.royalpanda.com/ca/most-intelligent-gamers/ Source et article original :