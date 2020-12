Jeune et pas forcément armé d'un bagage culturel conséquent à l'époque, je me souvient que Patlabor 2 fut une véritable claque en pleine face pour l'ado que j'étais.Malgré que je comprenait RIEN à ce film, je l'ai trouver meilleur que le premier car beaucoup moins orientés méchas et plus orienté géopolitique. Même si tu n'y comprend RIEN, la géopolitique a quelque chose d'hypnotisant car elle te permet de comprendre les forces sous-jacente qui régissent ce monde.C'est sous titré en français pour infoANIMERICA : La plupart des Américains, je pense, seront surpris de voir un film d'animation aussi politique que Patlabor 2. L'idée qu'un film d'animation puisse porter sur des questions aussi réelles, militaires et politiques est encore étrange ici. Puisque dans Patlabor 2, il y a une conspiration secrète entre des membres des armées japonaise et américaine, vous êtes-vous déjà demandé comment les Américains pourraient regarder le film quand ils le verraient ?OSHII : Je pense qu'il peut être difficile pour les Américains de comprendre. L'histoire est en fait basée sur des programmes politiques qui existent au Japon, donc elle a pas mal de significations profondes en son sein. Dans Patlabor 2, je voulais décrire la guerre froide pour le Japon. C'était une guerre, mais une guerre silencieuse. Lorsque la guerre froide existait entre les États-Unis et la Russie, la "position" du Japon était de ne pas être directement impliqué. Même si le Japon était impliqué, il a insisté pendant cinquante ans sur le fait qu'il ne l'était pas. Je voulais décrire cette fausse paix.