Bonsoir à tous Je sais pas si quelqu'un pourrai m'explique la démarche Si j'achète 3 ans de xbox live gold comment faire pour les convertir en gamepass ultimate Avez vous des bons plan pour acheté le xbox live gold ? Cette méthode marche uniquement pour les nouveaux compte Xbox ? Le but est d'avoir le gamepass PC pour 3 ans pour 120€ https://www.dealabs.com/bons-plans/nouveaux-abonnes-3-mois-de-xbox-game-pass-ultimate-2031191

posted the 12/02/2020 at 06:45 PM by mrponey