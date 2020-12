Extrait de Future Tactics : The Uprising





Bande-annonce de Red Dead Revolver (Capcom)



Archive Superman PlayStation 1

Une poignée de démos à destination de la PlayStation 2 et de la PlayStation viennent de faire leur apparition sur le net après avoir été retrouvé sur un disque dur !Parmi ces démos, nous retrouvons une démo de Snood et The Benefactor, deux jeux qui ne sont jamais sortis sur la console. Mais également de Pillage, un jeu sorti sous le nom de Future Tactics: The Uprising sur la PlayStation 2, Gamecube et la Xbox première du nom. Et enfin, nous trouvons une démo de Red Dead Revolver, mais pas de la version finalisée par Rockstar en 2004, mais bien celle qui était en développement lorsque Capcom en était l'éditeur !La personne qui a mis en ligne toutes ces démos à également mit en ligne une nouvelle démo de Superman 64 qui devait sortir sur la PlayStation avant que Titus Interactive ne perde les droits.