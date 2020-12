Ce sont des chiffres obtenus suite aux leaks de la société (on parle que de la version HD, donc pas question de PS2 et de Wii)



Switch - 600k

PC - 536k

PS3 - 529k

PS4 - 445k

XB1 - 121k



Total 5 platforms : 2,231m



Etonnant quand même de voir que la version la mieux vendu est celle qui est arrivé en dernier et à plus forte raison qu'il n'est pas sorti en boîte aux usa et en europe (démat' only pour ces territoires!).