On pouvait croire que Hyrule Warrior était l'un des gros jeux a succès de fin d'année, mais il est entrain de se faire volet la vedette par le fameux Momotaru Dentetsu.. et Konami ne cache pas sa joie car selon eux, le jeu à dépassé les 750K ventes (physique et démat')Juste pour rappel, Konami avait décidé de laisser mourir cette série avant que Nintendo décide de financer un nouveau volet avec l'équipe d'origine en 2017 sur 3DS.Fort du succès (400K), Konami a décidé de reprendre sa série et boum, elle explose comme jamais. (On peut supposer que Nintendo a bien négocié pour que ça reste sur leur console!)Bien leur en a pris car à ce rythme, ça va devenir la meilleure vente d'un jeu Konami au japon (en dehors de certains Yugioh qui ont atteints des sommets).On attend toujours donc un Castlevania si possible mr Konami?UP: J'ai trouvé sur Resetera un tableau des meilleurs ventes de Konami au japon...