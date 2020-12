C'est lors d'une diffusion en direct que le producteur exécutif, Martial Bossard que l'annonce a été faite !La mise à jour qui permettra de profiter de l'expérience Microsoft Flight Simulator en VR débarquera le 23 décembre gratuitement pour tous !Martial Bossard indique également que cette mise à jour VR sera compatible avec les casques VR de la famille Occulus et de la famille Valve.Une mise à jour de la feuille de route a également été montré.

