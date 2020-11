Acheté 54,99€ (via une carte bonifiée), même si il est répétitif, ça ne me dérange pas, j'ai envie de découvrir cette nouvelle licence, surtout qu'il est plutôt jolie et les combats ont l'air sympa ^^ Réception Mercredi ou JeudiC'est dommage, j'ai un code de 10€ valable jusque fin janvier mais je ne pouvais pas cumuler avec ma carte cadeau, je les utiliserai pour le prochain achat.Du coup, Mercredi ou Jeudi, on découvrira le jeu ensemble en stream ^^PS : j'attends toujours Sackboy (première commande en retrait : colis perdu, on réexpédie ... seconde commande toujours en retrait : colis perdu également) j'ai demandé un remboursement pour pouvoir ensuite recommander en livraison express à domicile, j'attends pour pouvoir le recommander, j'espère avoir le remboursement d'ici mercredi pour espérer avoir le jeu ce Samedi. Je ne commande plus en retrait à la Fnac, terminé ! Seulement à domicile