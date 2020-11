Bordel de....Non maisJ'était pas prêt et les références à une période sombre de notre histoire s'était bien confirmé, j'avais vu juste (no spoil).Cette montée en puissance, cette tension extrême dans la partie 2, ces mensonges qui s'estompe pour laisser place à une vérité amère à souhait, ces références à l'histoire réelle, la psychologie des personnages. Bref, second visionnage en vostfr obligatoire des 3 saisons (ou films) pour capter tout les détails que j'ai manquer.Seul bémol, l'animation clairement en retrait par rapport aux saisons 1 et 2 mais le scénario de la partie 2 nous fait oublier tout cela.Vivement la saison 4