Extrait Wolf Among Us 2.

Il y a un peu plus d'un an, le studio californien renaissait de ses cendres et annonçait Wolf Among Us 2 aux Video Game Awards 2019.Alors que sur Twitter beaucoup de personnes demandent des nouvelles du projet, Telltale Games a promis des annonces dès que possible et si la nouvelle édition des Video Game Awards était le bon moment pour donner des nouvelles et pourquoi pas une date de sortie ?