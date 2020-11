"I can now openly state that we are currently working on two new AAA games, which, like Outriders, are being developed in cooperation with international publishers - Square Enix and Take-Two Interactive. Games are currently being created under the working names Gemini and Dagger and we plan to release them by the end of 2024.”



Traduction : "Je peux maintenant affirmer ouvertement que nous travaillons actuellement sur deux nouveaux jeux AAA, qui, comme Outriders, sont développés en coopération avec des éditeurs internationaux - Square Enix et Take-Two Interactive. Les jeux sont actuellement créés sous les noms de code Gemini et Dagger et nous prévoyons de les sortir d'ici la fin 2024".



Bande-annonce de l'histoire d'Outriders.

Les développeurs de Bulletstorm, Gears of War Judgment et prochainement d'Outriders travaillent sur deux nouveaux AAA, l'un pour Square Enix et le deuxième pour Take-Two.En effet, c'est ce que nous pouvons apprendre sur le site du studio et de la déclaration de Sebastien Wojciechowski, le président du conseil d'administration et le principal actionnaire du studio polonais.