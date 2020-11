Cette musique d'ambiance "cold wave" qui part sur un son d'orgue (culture germanique) puis par une musique épiqueJe retire mes précédents commentaires. Non seulement l'animation assisté par ordinateur donne de très bon résultats lorsque c'est utilisé de manière intelligente mais surtout j'ai encore espoir que les japonais puissent encore nous pondre des œuvres majeures dans les années à venir.Clairement on sent que les attaches avec l'age d'or des animes (80-90) a été rompu et que les studios explore (groupe d'exploration...bon ok je sort) de nouveaux horizons techniques et scénaristique.Moi qui lis beaucoup, les thématiques de la série m’interpelle comme :- La notion du bien et du mal qui diffère d'un personnage à un autre,- L'enseignement de l'histoire et sa possible falsification pour maintenir les peuples dans l'ignorance,- Le culte du mur et le confinement de l'humanité m'évoque à la fois une certaine communauté qui à vécu cette ghettoïsation tenu par des religieux mais surtout les peuples chrétiens tenus dans l'ignorance par la caste des prêtres (qui avaient accès à la connaissance au delà du monde chrétien),- L'origine des Titans qui m'évoque le récit du prophète David contre le géant Goliath (et si les géants avait vraiment existés ?Je part dans tout les sens mais pour dire que ça fait du bien de voir une oeuvre avec un scénario bien ficelé et des scènes qui lorsque tu les regarde une seconde fois (le sourire de Erwin qui s'explique dans la saison 3) prennent tout leur sens.L'autre bonne surprise c'est qu'au départ on s'attend à un anime respectant les codes du shonen (ennemis surpuissants, montée en puissance du héros et ainsi de suite) et ca part dans une intrigue ou se mêle la religion, le mysticisme, les mythes et légendes, les superstitions et la géopolitique et on sent que Eren n'est qu'un pion dans l'intrigue globale.Mention spéciale aux doubleurs, cette scène (spoil) et cette performance fout des frissons.Et dire que j'ai osé regarder l'anime en français avec ma femme......bon le doublage sauve encore les meubles mais celui d'origine lui fout des mandales interstellaires.