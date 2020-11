Voilà hier mon jeu a planté (c'était la deuxième fois en 5h de jeu je pense), j'ai voulu rejoué aujourd'hui (Little Hope) et ma save est corrompue ... obligé de recommencer le jeu c'est mort, j'était arrivé à la fin du jeu ....



Quelqu'un a une solution? Beaucoup de personnes ont ce soucis, même sur PS4 donc ça ne vient pas de la console mais du jeu bugué ...



PS : j'ai deux comptes sur ma console, mon compte avec mon abo psn dessus et mon compte ioopgk ou je joue à tout mes jeux dessus. Du coup, je ne peux pas récupérer une save du cloud