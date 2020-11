Pour les fans de VGM, -25% sur les CD et vinyles chez wayo record avec le code WAYOBF2020reçu dans la newsletter.A défaut d'avoir pu acheter ma PS5, j'ai fini par craquer sur le coffret vinyle Skies of Arcadia

posted the 11/27/2020 at 01:17 PM by nekopirate