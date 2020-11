"De Xenogears à Xenoblade" est le titre de l'article que Kotaku vient de publier (en anglais) sur Monolith Soft en retraçant son histoire.Une bonne occasion d'en apprendre bien plus sur le studio de Takahashi. Parmi les sujets intéressants, on apprend que Monolith Soft à toujours manqué d'employé pour mener ses projets à bien et que jusqu'à présent, il faisait des projets trop ambitieux avec une équipe réduite.Voici le lien vers l'article en question:

