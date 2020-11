Un restock du collector de World of Warcraft: Shadowlands est de nouveau disponible sur Amazon pour 179.99€A l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un artbook-Un tapis de souris "Ciel brisé"-Un set de 4 pin’s collectors ornés de l’emblème de chaque congrégation de Shadowlands-Une clé pour télécharger la bande originale de l’Édition Collector de Shadowlands-Une clé de jeu pour télécharger l’Epic Edition, qui comprend 30 jours de temps de jeu et tous les bonus en jeu de l’Epic Edition :- La monture "Wyrm éternel ensorcelé"- La mascotte "Wyrmelin d’anima"- La pierre de foyer "Voyageur éternel"- L'effet d’arme ornemental "Illusion : froid éthéré"- Un sésame pour le contenu de ShadowlandsPar contre, je crois que le prix a bien augmenté!

« Shadowlands emmène les joueurs de World of Warcraft dans une partie de l’univers de Warcraft qu’ils n’ont encore jamais explorée, et leur offre l’opportunité de façonner le destin de leur personnage d’une manière inédite, » a déclaré J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment. « Qu’ils explorent chaque facette de leur congrégation ou fabriquent leur propre équipement légendaire dans la tour des Damnés, nous avons hâte de voir les joueurs découvrir les expériences qui les attendent dans l’au-delà. »

posted the 11/26/2020 at 11:19 PM by leblogdeshacka