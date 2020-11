Nouvelle vidéo très intéressante de la part de Game Next Door qui revient sur la formule de Naughty Dog et fait des parallèle entre le studio et l'histoire de ses derniers jeux.Et vous, pensez-vous que cette formule arrive vraiment à bout de souffle ? Naughty Dog, doit-il innover avec la nouvelle génération PlayStation et proposer une nouvelle formule pour les jeux d'action-aventure ?Pendant ce temps, The Last of US Part II et Naughty Dog raflent tous les prix où ils sont nominés aux Golden Joystick Awards.