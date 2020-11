Me voilà au bout de ma 2eme run,et je suis toujours choqué de voir que ce jeu d'une soit "remaké" et de 2 en line up ps5,je trouve ça ouf c'est un cadeau inespér tellement j'en ai rêvé ces dernières années.Bref,après avoir "un peu" joué,on peut enfin dire que ce jeu est a 2 3 détails près une copie conforme de l'original,même le skip du 4-1 a été laissé ahah.Donc aucune surprise si on connaît le jeu,si on essaye de se remettre du côté de la claque graphique.Bon dieu que ca fait du bien le 60 fps,omg.les esquives et les contres passent comme une lettre à la poste.Fini la galère du jeu ps3 a 20 fps,fini les chutes a 10 fps quand des tonneaux exploséUn confort JAMAIS vu dans un souls.Et puis on re-découvre des zones,hommage au 5-2 ou maintenant ou voit tout,avant on voyait pas a 2 mettre,c'était le pire des calvaires d'avancer,la c'est une promenade car on voit bien toute la zone,ceux qui connaissent pas le jeu d'origine vous savez même pas comment vous évitez une horreur .Dans l'ensemble même si le jeu a pas changé dun poil rien qu'avec ces 2 choses la la.progrsssion en devient beaucoup plus fluide,et alors que dire de pouvoir envoyer directement nos surplus d'armes/équipement directement chez Thomas au nexus..... la c'est clairement du luxe, on est tous passé sur ps3 a mettre 50 choses par terre pour ramasser un objet,bordel ca change TOUT.Plus de temps de chargement,possibilité de se téléporter d'une archtone à une autre sans passe par le nexus, c'est sur tous ses aspects la que le jeu a changé,alors oui ca facilite grandement la progression mais pour avoir galère comme un russe a l'époque ca fait plaisir d'avoir tous ca.De même qu'on n'est plus obliger de manger ces âmes une par une ni mettre 1h30 pour monter une échelle !Le seul regret que j'ai,c'est la réinterprétation des musiques.Alors soyons clairs LOST est bonne voir très bonne mais on se trouve + devant une ost d'un Ds3 avec des chœurs qu'on a déjà vu plein de fois que de lame de DMS.jqui rendait l'ambiance encore plus forte et unique à cet épisode,on pense évidemment à Astrea OU au Tower Knight...dommage mais ça ruine pas le jeu non plus loin de la c'est juste pour tiquer sur un truc qui me tenait a cœur.Bref ,je pense que autant les fans hardcore de l'opus ps3 seront comblé des petits ajouts et de re-découvrir leurs jeux culte et toutes ces zones retravaillé au millimètre que les nouveaux qui seront ébahis par LE jeu qui mettra vos copains la langue par terre et puis découvrir les origines des souls,un titre avec un gameplay solide,une rejoubilite énorme &une ambiance démente , la meilleure a mon goût .Je sais que je suis un gros fanboy mais j'aimerais bien avoir Dark souls 1 ,ultime chef d'œuvre de la saga avec ce moteur graphique.......je m'imagine déjà contre sif ou Artorias.....