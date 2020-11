L'an dernier, le raccourcissement à une semaine de la durée de la compétition n'avait pas entamé son succès, donc le système est reconduit cette année. Et comme vous n'aurez rien d'autres à faire pour ce mois de novembre, à part rester chez vous et jouer aux jeux vidéo... euh télétravailler je voulais dire, vous aurez le temps de tester également des mauvais jeux ou de laisser libre cours à votre frustration !Le jeu-vedette de cette année 2020 avait été gardé secret, et il s'agit de... Street Fighter, le 1, l'original !Oui, vous pouvez frémir ! En bonus, les adaptations comptent aussi :, tout comme les versions sorties sur Amiga, Amstrad et j'en passe. Limite de 2 avis autorisés pour les adaptations en plus de l'original, si vous souhaitez donner le maximum d'avis sur ce jeu légendaire.En plus de Street Fighter, voici les autres jeux cibles qui donnent 2 points bonus :- ET (Atari 2600)- Dark Castle (MD)- Dragon's Lair (NES)- Legend of Success Joe (Neo Geo)- Slaughter Sport (MD)- Ultra Man (SNES)- Secret Story (DS)- Carmagedoon 64 (N64)- Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (PS1, N64)- Double Dragon V (SNES et MD)- Double Dragon V (Jaguar)- Moto Roader (PC Engine)- Nightmare Circus (MD)- Sega Rally (GBA)- Megaman (Game Gear)- Haunted Castle (Arcade)- Street Fighter II (Game Boy)- Beetlejuice (NES)- Slam City with Scottie Pippen (Mega CD & 32X)- My Hero (Master System)Vous noterez également que cette liste propose des noms très familiers (Sega Rally ? Megaman ? Street Fighter II ? ...), mais croyez-moi, si vous voulez tester des mauvais jeux, les cibles sont des choix de confiance !Le barème est le suivant :- Un "non" rapporte 2 points.- Un "oui mais" équivaut à 1 point.- Bonus de 2 points pour tout "oui mais" (sera-ce possible ?) et "non" posté pour chacun des jeux cibles !Bill Himself remet son titre en jeu : qui sera assez méchant pour le défier ?Pendant la durée du concours, vous pouvez poster des "Oui !", mais ils ne seront validés qu'à compter du 06/12, jour de la Saint-Nicolas. Eh oui, le bon Saint-Nicolas vient toujours avec des bons jeux.Plus que jamais, cette année, c'est le moment d'être méchant ! Préparez-vous, et surtout, soyez nombreux à participer !!