Bonsoir à tous, j'aimerais avoir le thème de la ps2 que je connaissais absolument pas et qui date de 2ans mais impossible de le trouver sur le store, si quelqu'un a réussi à l'avoir je suis preneur pour savoir comment l'acquérir. Merci d'avance.

posted the 11/23/2020 at 06:14 PM by yanissou