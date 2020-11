Récit dystopique, RoboCop aborde de manière critique et quelque peu cynique les thèmes sociaux suivants : l'influence des médias, le corporatisme, la gentrification, la corruption, l'autoritarisme, l'avidité d'une société mondialisée incontrôlée, les problèmes d'identité et la violence de la nature humaine.

Au début des années 2020, le consensus de la Silicon Valley se délite. Inégalités folles, stagnation de la productivité, instabilité endémique… la nouvelle économie n’est pas advenue. Les algorithmes sont omniprésents, mais ce n’est pas pour autant que le capitalisme s’est civilisé. Au contraire.

La thèse de ce livre est qu’avec la digitalisation du monde se produit une grande régression. Retour des monopoles, dépendance des sujets aux plateformes, brouillage de la distinction entre l’économique et le politique : les mutations à l’œuvre transforment la qualité des processus sociaux et donnent une actualité nouvelle au féodalisme. L’ouvrage commence par proposer une généalogie du consensus de la Silicon Valley et met en évidence les cinq paradoxes qui le minent.

La thèse centrale est ensuite déroulée, rythmée par des développements sur les GAFA, les chaînes globales de valeur ou encore le système de crédit social chinois. Les grandes firmes se disputent le cyberspace pour prendre le contrôle sur des sources de données. Les sujets sont attachés à la glèbe numérique. Dans l’ordre économique qui émerge, les capitaux délaissent la production pour se concentrer sur la prédation.

Un livre que j'ai découvert par pur hasard en regardant la vitrine d'une librairie (je comprend ceux mieux ceux qui haïssent le démat). J’espère pouvoir faire ce genre de découverte dans les années à venir malgré la digitalisation du monde à marche forcée.Je commence à peine à le lire, le speech tape dans le mille et ça rejoint mon sentiment qui est que notre dépendance aux sociétés ayant le monopole du numérique va nous coûter cher dans les années à venir. On dirait qu'on se dirige vers un scénario à la Robocop :Voici le speech du livre