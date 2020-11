Proxmox Virtual Environment est une solution de virtualisation libre (licence AGPLv3) de type "bare-metal" basée sur l'hyperviseur Linux KVM, et offre aussi une solution de containers avec LXC.



- Système d'exploitation complet (Debian Stable 64 bits)

- Partitionnement de disque dur avec LVM2

- Support de LXC (containers) et du module KVM (virtualisation complète)2,3

- Outils de sauvegarde et de restauration

- Interface web d'administration et de supervision.

- Fonctions de clustering qui permet par exemple la migration à chaud des machines virtuelles d'un serveur physique à un autre (à condition d'utiliser un stockage partagé, SAN, ou Ceph sinon la migration entraîne une courte interruption lors du redémarrage sur un autre nœud du cluster).

Installation de Proxmox VE (rien de complexe je vous rassure).Dans mon cas, mon serveur domestique me permet simultanément d'avoir :- Windows 10/Server pour jouer aux jeux PC en local ou streaming via Parsec,- PFsense pour disposer de mon propre routeur/parefeu avec PCI Passthrough ou pilotes virtuels,- Ubuntu Server avec plus de 50 conteneurs (applications web en sandbox),- Et faire tourner de nombreuses maquettes (automatisation en autre)Voici Un exemple du type d'usage que vous pouvez en faire comme virtualiser Windows, lui attribuer votre carte graphique et pouvoir jouer en local ou en streaming à vos jeux PC (ou faire de la CAO). C'est la solution que j'utilise au quotidien qui me permet de faire de la consolidation, d'utiliser au mieux les ressources et d'avoir le moins de matériel possible.Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les performances entre la virtualisation sous KVM et le "bare metal"Je prend la température sur le site. Si beaucoup de membres sont intéressés pour une formation conçu par mes soins, j'approfondirais le sujet dans un prochain article.Ceux que ça intéresse, un j'aime ou un commentaire pour que je sache et si vous avez des questions, n'hésitez pas.