En 1977, Star Wars explose sur les écrans, et bouleverse le monde à jamais. George Lucas nous emmène comme jamais au cœur de la trilogie d’origine en nous racontant ses inspirations, son expérience et les anecdotes qui ont formé ce mythe moderne. Illustré notamment de pages du scénario, d’esquisses, des story-boards, de photographies de plateau, il offre l’exploration ultime de la trilogie originale, l’Épisode IV–Un nouvel espoir, l’Épisode V–L’Empire contre-attaque et l’Épisode VI–Le Retour du Jedi.

posted the 11/21/2020 at 12:03 AM by leblogdeshacka