Avis dun gros fanatique du jeu original je tiens a préciser ,car malheureusement ou heureusement le fait de connaître sur le bout des doigts le jeu ou pas va forcément changer quelque chose sur l'expérience.-on va pas se palucher 3h sur la technique ca casse des Bouches c'est HYPER propre c'est détaillé les niveaux sont transformé a certains endroits c'est ouf je reste sans voix....Les effets de lumières,la magie,les éclairs dans Latria,un regal de tous les instants.-60 fps et plus de chargements,ca fait bizzare de voir ca sur un souls ,vais avoir du mal a rejouer aux autres après ca je pense.-côté changements rien de drastique,la personnalisation certes c'est plus détaillé ect mais jai plus eu l'impression d'être dans monster Hunter ou horizon dans les choix proposer que Demons souls lol.-enfin les roulades sur 6 axes ca fait plaisir,de même que manger plusieurs âmes en même temps comme sur le remastered de DS.-le choix aussi de pouvoir se téléporter directement d'une Stone d'un même niveau a une autre.-musiques refaites,certaines sont vraiment belles mais font beaucoup plus pensé à DS3 que DMS.Je pense notamment au thème du tower Knight très décevante,on est plus trop dans l'ambiance particulière de L'OST de 2009,mais elle est tout de même de qualité.-voix et dialogues tous refait,avec parfois les voix originale et d'autres qui ont changé.-concernants les design c'est pareil certains sont presque respecté a la lettre et ça fait vraiment plaisir de malade et d'autres ou ya eu plus de liberté...Sinon c'est le même jeu,les items au même endroits,les.ennemis avec les meme patterns posté au poil de cul près pareil,on peut toujours troller le jeu a certains endroits bien connus (apparemment c'est fait exprès dixit les devs)Pour ceux qui connaissent pas le jeu vous allez connaître un GRAND jeu qui a changer le visage des 10 dernières années du JV,je vous envie presque.Pour les autres qui connaissent le jeu (ou qui ont fait les DS) ca va etre une balade,honnêtement je roule sur le jeu comme un tank,flamelurker passé en 1st try tranquillement lol.C'est aussi ca le revers de la médaille c'est que comme rien n'a changé ba tu te promène. (Et j'ai eu la bonne idée de refaire un run en ng+7 en septembre ahah)Bref,tout ça pour dire que c'est LE jeu du lancement,ça flate la rétine et c'est un jeu culte,je vois pas comment on peut acheter une ps5 et pas avoir ce jeu,et il mérite de faire les ventes qui l'a pas pu faire ya 11 ans donc lets go! Moi j'y retourne !