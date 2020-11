Salut tout le monde, j'ai reçu un code promo pour bénéficier de la carte Fnac pendant 1 an ( code a utilisé lors d'un achat je pense. ) Étant donner que je ne commande quasiment pas chez eux, j'en ai pas l'utilité. Donc si quelqu'un veut je lui donne en privé. Je donnerai au 1er venu ! Bonne soirée à vous et profitez bien de vos nouvelles machines si vous les avez reçu !

posted the 11/20/2020 at 06:52 PM by spaaz