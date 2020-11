Les développeurs de biomutants ont l'ambition d'offrir "beaucoup de rejouabilité", déclare le PDG d'Embracer GroupBiomutant est en cours de développement , qui le décrit comme une "fable de kung-fu post-apocalyptique". Si vous êtes impatient de voir Biomutant, il y a de fortes chances que vous l'attendiez depuis quelques années. De longues périodes sans nouvelles ont fait craindre que Biomutant ait disparu dans le vide, pour ne plus jamais être revu, mais il est en fait toujours en plein développement.Au début de l'année, les développeurs ont déclaré que Biomutant était dans les "dernières phases" de développement, et ont donné quelques mois plus tard de nouveaux détails sur la personnalisation du personnage. Plus récemment, Lars Wingefors, le PDG d'Embracer Group, est apparu lors d'une réunion pour expliquer pourquoi nous n'en avons pas encore entendu plus.C'est la première mise à jour que nous ayons sur le jeu depuis le mois de juin de cette année. De même, le compte Twitter de Biomutant a également rompu son silence avec une mise à jour sur les langues dans lesquelles le jeu sera jouable. Cela semble un choix étrange de mise à jour, étant donné que le compte avait été silencieux pendant cinq mois auparavant, mais nous le prendrons néanmoins, car c'est une preuve de plus que Biomutant est bel et bien en route.