Le démiurge, ou le créateur, est la déité responsable de la création de l'univers physique dans diverses cosmogonies.

Tous les conflits et les luttes de notre histoire, toutes les craintes et les haines, tout ne servait qu'un seul dessein empêcher la Roue de mon maître de tourner. Les âme étaient prisonnières, enfermées dans la ronde futile de la vie, menant des existences égarées et vides, jusqu'à ce que la mort les renvoie, toujours dans l'ignorance vers la Roue.

A ce stade, la série Legacy of Kain est difficile à aborder pour un inconnu. Le dernier jeu, Defiance, est sorti en 2003 ; son prédécesseur a presque quatorze ans ; Soul Reaver, l'ambitieuse graine qui a germé dans une forêt presque impénétrable, est sorti sur la PlayStation originale ; son prédécesseur Blood Omen est un abandonware orphelin. Cette régression générationnelle s'accompagne du pur inconvénient de laisser derrière soi les dernières avancées en matière de graphisme et de son pour revenir à leurs homologues plus primitifs : plus on remonte dans le temps, plus les graphismes sont rudimentaires et le son plus plat jusqu'à ce qu'on arrive à Soul Reaver et ses monologues en monophonie ou à la palette 32 bits descendante de Blood Omen. L'ironie d'être obligé, comme le personnage de la série Raziel, de fouiller dans un passé décrépit pour découvrir un récit qui en vaut la peine ne doit pas passer inaperçue.Mais la série a ses mérites, qui ont été tirés de l'obscurité relative comme exemples d'une excellente écriture, d'un doublage (avec le grand Tony Jay, aujourd'hui décédé) et d'une histoire fertile dont la signification est encore à découvrir. La série refait régulièrement surface en tant que jeu avec une narration, une scénarisation et une conception visuelle d'une richesse peu commune. En bref, elle représente une maturité dans la conception de jeux rarement trouvée à son époque - le genre d'art qui ose être différent et complexe et qui ravit son public avec son propre scénario élaboré, son arc et ses thèmes. Mais lorsque Nosgoth, le jeu multijoueur de la même série, a été annoncé, il était évident que ce nouveau jeu était une bête très différente de ses frères. Le sentiment de trahison était presque tangible, non seulement parce qu'on s'attendait à ce que le prochain jeu Legacy of Kain complète l'histoire, mais aussi parce que ce dernier jeu manquait de certaines qualités essentielles présentes dans tous les autres. Ironiquement, Nosgoth parvient toujours à s'intégrer dans la série dans son ensemble malgré ses différences, malgré la façon dont le jeu manque tant de la complication qui a rendu Legacy of Kain si convaincant : son histoire et ses thèmes.Pour commencer, les éléments gnostiques de l'histoire sont fréquemment invoqués mais rarement explorés en profondeur. Le gnosticisme est une ancienne religion monothéiste, issue du christianisme primitif, qui croyait que ce monde avait été créé soit par la chute soit par l'acte malveillant d'un demi-dieu corrompu, connu sous le nom de Démiurge, qui émanait d'une divinité unifiée.Fuyant le monde matériel comme étant intrinsèquement corrompu, les gnostiques ont embrassé le monde spirituel dans un désir d'échapper à la matière et d'atteindre l'unité avec le Dieu lointain et parfait. Si cette théologie semble abstraite, considérez La Matrice : le monde de la simulation est un monde faux, créé par des machines malveillantes dans un but de contrôle. Neo et ses semblables, comme de bons gnostiques, fuient la simulation pour poursuivre le monde réel parce qu'il contient la promesse de vérité et de compréhension.Cet accent mis sur l'histoire permet d'expliquer pourquoi le récit de la série est si compliqué. L'histoire est tombée, selon Kain, et pervertie de son vrai cours. Lorsque, dans Soul Reaver 2, Raziel et lui se tiennent dans la chapelle de William et remodèlent le cours de l'histoire, Kain en dit autant : "J'ai été ordonné pour assumer le rôle de Gardien de l'équilibre dans Nosgoth, alors que vous étiez destiné à en être le sauveur. Mais la carte de mon destin a été redessinée par Mœbius, et la tienne aussi". L'histoire des deux derniers jeux - Soul Reaver 2 et Defiance - devient alors le processus de redressement de l'histoire, de sa restauration. En d'autres termes, le retour de l'âme à son statut propre et divin est l'objectif du gnosticisme ; dans Legacy of Kain, l'objectif est de rétablir le cours normal de l'histoire. Le fait que le récit de la série soit marqué par des paradoxes et des lignes de temps en constante évolution complique l'histoire, mais la réécriture de l'intrigue représente le processus de rédemption historique. En effet, il peut être utile de comprendre l'histoire de Legacy of Kain non pas comme un récit long et noué, mais comme une histoire plus courte travaillant à sa plus vraie expression.Pour poursuivre le déroulement de l'allégorie gnostique du jeu, nous pouvons voir comment Kain est la divinité qui s'oppose au Dieu ancien en notant les liens entre la série et la Kabbale, un système structuré de mysticisme juif.Dans le récit du jeu original Soul Reaver, Raziel chasse Kain en battant ses enfants. Pour reformuler cela de façon plus pointue, Raziel poursuit son créateur en naviguant les émanations de Kain. Cette structure et le nom même de Raziel - un nom qui signifie "Secrets de Dieu" en hébreu - évoquent la Kabbale, où Dieu soutient le monde par une série d'émanations ou de manifestations et où l'aspirant doit remonter ce système pour atteindre la compréhension.Pour simplifier les choses, la hiérarchie des émanations est souvent représentée sous la forme d'une sorte de carte, connue sous le nom de Séphirot ou d'Arbre de vie.Le point le plus bas de la carte est le monde matériel - connu sous le nom de Malkuth, un nom qui est apparenté à celui du premier boss de Soul Reaver, Melchia - et remonte par différents points, pour finalement atteindre Dieu. Le fait que Raziel doive d'abord affronter le plus bas des enfants de Kain et monter dans la hiérarchie cimente le parallèle entre sa quête de vengeance et la quête d'illumination du kabbaliste. Que la hiérarchie de Soul Reaver est une caricature sombre de l'ordre plus bénéfique de la Kabbale vous dit ce que vous devez savoir sur le monde de Nosgoth : c'est un lieu tordu, en proie à la fureur, une esthétique renforcée par son architecture gothique, ses habitants monstrueux et sa musique de fond solitaire et discordante.Kain est le dieu de ce monde matériel - la première ligne de Soul Reaver est "Kain est un Dieu, une légende" - et le pouvoir est finalement opposé aux machinations du Dieu ancien. Kain est souvent décrit comme étant au courant des secrets de Nosgoth alors qu'il entraîne Raziel dans son propre voyage de révélation, de gnose. Mais l'histoire de Kain le voit enfin confronté au Dieu des Anciens. Dans ce couple, nous voyons nous aussi le renversement du jeu du binaire traditionnel, spirituel et corporel, inhérent au gnosticisme : c'est Kain, héritier du royaume matériel de Nosgoth et de son histoire - qui traite du sang et non des âmes - qui est, faute d'un meilleur terme, le bon pouvoir. En substance, l'Héritage du récit occulte de Kain est une inversion merveilleusement sombre de ses sources : le spirituel est une corruption du physique, le sacré est horrifiant, et les secrets qui sont divulgués sont historiques, et non métaphysiques.Dans cette optique, le grand point culminant de la série incomplète est la réalisation suivante de la part de Raziel à la fin de Defiance :L'épiphanie de Raziel établit le méchant principal : non seulement le Dieu ancien, mais aussi la structure répétitive à laquelle Raziel et le reste du monde sont liés. Les guerres d'extermination récurrentes - vampire contre hylden au début, puis humain contre vampire à l'infini - ne sont que les permutations d'un schéma misérable et sanglant qui définit l'histoire - et, comme le dit Kain, "l'histoire est irrémédiable". Jusqu'à ce que, à la fin de Defiance, elle puisse être soudainement rachetée.La grande ironie au cœur de Nosgoth réside dans la pertinence de la réalisation de Raziel à la fin de Defiance. Dans le prolongement de l'histoire de la série, Nosgoth est un échec - mais ce n'est pas la rubrique par rapport à laquelle le jeu se prépare pour le jugement. Il s'agit simplement d'un autre exemple de "tous les conflits et les luttes de l'histoire, toutes les peurs et les haines" dont Raziel parle au point culminant de Defiance. En d'autres termes, il est tout à fait approprié qu'une série définie par la reconnaissance du rôle essentiel que joue le conflit dans le monde se concentre, dans sa dernière incarnation, sur ce conflit. Après tout, pour ceux qui connaissent l'histoire secrète de la série, Nosgoth est le regard que le monde porte sur les non-initiés au mystère : un cauchemar gothique et sanguinaire sans espoir de rédemption.Nous entrons ici dans le cœur du mécontentement des joueurs à l'égard de Nosgoth. À la fin de Defiance, il y avait une promesse de véritable révélation : "Maintenant, enfin, les masques sont tombés. Les ficelles des marionnettes étaient devenues visibles, et les mains du moteur principal exposées". Ce dernier cadeau de Raziel, la "terrible illusion-espérance", a été ressentie par Kain et les fans de la série : l'espoir qu'une conclusion puisse être atteinte, que la version finale et vraie de l'histoire puisse être réalisée. Au lieu de cela, les joueurs ont été replongés dans l'irrémédiable histoire de conflit du jeu. On ne peut pas reprocher au développeur de Nosgoth, Psyonix, son enthousiasme et son dévouement à l'atmosphère de Soul Reaver, mais lorsqu'une gnose finale est à portée de main, qui ne serait pas amer d'un retour à l'ignorance ?Cela ne veut pas dire que Nosgoth est un mauvais jeu, bien au contraire : le jeu asymétrique est amusant, que l'on joue un vampire ou un humain. En outre, Psyonix a montré à plusieurs reprises dans les différents indices visuels du jeu qu'il se soucie profondément de son matériel d'origine. Mais à bien des égards, cela représente un pas en arrière pour la série : un retour au monde du Soul Reaver original est un pas en arrière littéral dans l'histoire, un retour à une itération précédente d'une fausse histoire. La récente révélation de l'annulation de Legacy of Kain : Dead Sun a également déclenché un sentiment de déception et de trahison en raison de l'absence de conclusion définitive à l'histoire de Kain. Un retour à Nosgoth n'est pas nécessairement toujours le bienvenu : seule la réalisation de cette gnose finale nous satisfera.