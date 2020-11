Olivier Garcia : évidemment aucune console en stock ne sera mise en vente demain puisqu’il faut d’abord honorer les precos actuelles qui auraient rencontrés des pbs. Si on ouvre c’est des quantités en preco pour une livraison avec date ultérieure bien évidemment.De même pour la XBOX Series X.

posted the 11/18/2020 at 07:31 PM by xserial