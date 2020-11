Bonjour, Lecteur de l'ombre sur le site depuis des années, je crois bien que c'est la première fois en dehors des commentaires que je poste ! YouTube Premium offre des packs Premiere Stadia à ses abonnés, Donc ce qui ont un compte foncer !! Pour les autres, j'ai donc un code qui permet d'avoir : -Une manette -Un Chromecast Ultra -3 mois d'abonnement à Stadia Pro. Livré directement chez vous, je vend les produits pour 60€ au lieu de 100€ ! Je sais que certains proposent des produits à la revente de temps en temps !!! Merci de m'avoir écouté, je reviens d'ici 1 heures vous pouvez me Mp si intéressé ! Paypal de préférence, je poste ici car je sais que la commu dans l'ensemble est de confiance. Vous pouvez supprimer le poste d'ici demain aussi, si il gène .

posted the 11/18/2020 at 07:25 PM by kirua31