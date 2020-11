Des bons jeux dans l'ensemble mais je retiendrais vraiment que 2 jeux qui m'ont vraiment marqué et qui sont pour moi au dessus.RDR2 au delà de son scénario et ses personnages,tous les a côté de l'open world,la faune,la flore,le nombre incroyable d'événements aléatoire qui se déroule,la vie qui s'en découle,le jeu que j'ai toujours rêvé,next gen avant l'heure,2 ans plus tard je me demande toujours comment ce jeu a tourné sur ps4. Un jeu aussi voir plus impressionnant que des jeux Triple A en couloir,Rockstar porte tellement bien son nom,il aura laissé plein de gens sur le carreaux mais moi m'a satisfait plus que tout.Sans oublié L'OST fabuleuse,la cerise sur le gâteau.L'autre jeu c'est TW3,pas la peine de s'étendre trop longtemps ,histoire,personnages,quêtes annexes,skellige,et les deux Énormes DLC fantastiques..... comme RDR2,j'ai tous fait a 100%,je les ai rincé,300 heures sur chacun,et si faut y retourner sur next gen ca sera avec un grand plaisir.On n'oublie l'apogée des souls avec DS3,avec des boss fabuleux comme le roi des tempêtes ou le Ringed city qui clos avec brio LA meilleure saga de ces 10 dernières années.Bloodborne bien que pas aussi complet et profond que ses aînés fut une sacrée claque dans la gueule niveau bestialité et gameplay,avec la aussi un dlc venu droit des enfers,il se place sans emcombre dans le.top 5 de cette génération. Vivement la suite après ER.On n'oublie pas non plus TLOU2,juste pour avoir eu les couilles de faire des choix étonnants et des choses jamais vu dans un JV (sans spoil)Grand jeu,évidemment pas le même impact que le.premier mais très grand jeu et mention spéciale à la scène Ellie/Joël en remember avec la fusée,peut être la meilleure scène de cette génération.-Et je voudrais en mettre une spéciale pour PREY,jeu tellement sous estimé.Pour tous les fans de deux ex,bioshock et de l'espace ce jeu est un cadeau. Prenant,gameplay carré avec plein de putains de bonnes idées,ambiance DE ouf,parfait..Et une petite dédicasse a tous ces remakes/ remaster de grands jeux que j'ai pris un sacré plaisir à refaire .....Bref je pense que chacun y a trouvé son.compte vu que des nos jours il n'y a que des bons jeux big up a Sony qui a sortipresque que des bonnes exclus et en qualité,personnellement rien que avec les 2 jeux que sont RDR2/TW3 je ne l'oublierais jamais cette gen.