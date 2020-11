Famitsu vient de donner les premiers chiffres: 118K consoles vendus (au dessus de la PS3, mais largement en dessous de la PS4) 18K pour demon's Souls 18K pour Spiderman Miles Morales En attendant plus de détails (les chiffres japonais de la xbox series x ne vont pas tarder, mais bon, je vous demande un peu de tenue quand ils seront connnus!) UP 1: 21K Xbox SX vendues! La next-gen commence fort au japon!

posted the 11/18/2020 at 09:36 AM by xenofamicom