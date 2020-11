PS5 Toujours pas expédiée (retrait) ... mais débité .... Et vous ??? c'est en transit ?et aussi Toujours pas dispo en retrait Sackboy également (prévue pour le 12 en principe, ça fait 5jours c'est en transit)J'ai également reçu le code bonus de préco spider man (enfin), mais toujours pas le code pour cold war (j'ai du les relancer, probablement demain ou jeudi).Bon au sinon, j'ai redonné une seconde vie à mon casque haut de gamme Astro A50 que j'avais payé + de 200€ il y a plusieurs années, comme neuf maintenant !!! Tout de même 23€ de "réparation", la "mousse", les coussinets, etc ... Franchement, très bonne qualité, limite meilleur que les originaux (les coussinets). J'ai acheté la même chose pour mon casque Sony Gold Blanc (coussinets bleu), je dois recevoir ça d'ici Samedi normalement si pas de retard ...Ah j'ai également reçu une paire de KontrolFreek (je ne connaissais pas). Juste pour tester ^^ (6€)