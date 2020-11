On entend souvent parler de la stratégie chinoise comme si c’était quelque chose de secret. Pourtant, contrairement à nos gouvernements occidentaux, la Chine planifie réellement sa stratégie à long terme. Si les américains et les européens sont obsédés par les prochaines élections - et ce n'est pas Trump qui nous contredira en ce moment - ce n’est clairement pas le cas des dirigeants chinois.



Xi Jinping et son prédécesseur ont œuvré pour la Chine en se projetant sur plusieurs décennies. Cela a notamment contribué à son essor au 21° siècle, faisant d'elle l'une des puissances mondiales de référence.

Vidéo promotionnelle du plan "Made in China 2025"