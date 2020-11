Parfaitement optimisé pour les consoles de nouvelle génération ! Découvrez le jeu en résolution 4K à 60 FPS en solo et en coop en ligne (sur PlayStation 5 et Xbox Series X). Et semez encore plus de chaos en coop grâce à l'écran scindé pour 3 et 4 joueurs en multijoueur local (uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S). Les exemplaires de Borderlands 3 sur Xbox One et PlayStation 4 incluront une mise à niveau numérique gratuite vers la version nouvelle génération du jeu (au sein de la même famille de consoles). Pour les versions physiques, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les consoles de nouvelle génération munies d'un lecteur de disque. Le jeu de tir de référence est de retour avec ses trilliards de flingues pour une aventure démente ! Découvrez de nouveaux mondes et affrontez vos ennemis avec l'un des quatre Chasseurs de l'Arche proposés, des héros en quête de trésors avec chacun leurs propres compétences et options de personnalisation. Jouez en solo ou en coop pour sauver la galaxie d'une secte et de ses leaders sans pitié.

Le petit bon plan avant de dormir (même si j'ai un autre post avant d'aller dodo), le jeu Borderlands 3 passe à 9.99€ sur One et PS4.Pour rappel et comme indiqué sur l'encart de la box, la mise à jour vers les Series X|S et PS5 sera gratuite. Amazon 9.99€ FNAC 9.99€