Je supprime l'article après réponse. Je suis dans la SAUCE..... J'ai réussi à commander la PS5 le 17 septembre sur le site de Leclerc avec ma CB et et et ......> ma carte est arrivée à expiration fin octobre donc le paiement prévu le 14/11 n'est pas passé. Impossible de changer le moyen de paiement sur le site est il sont débordés d'appels du coup impossible de les joindre.... Quelqu'un a t'il le même problème que moi? J'ai la rage....

posted the 11/16/2020 at 08:30 AM by cleptomaniak