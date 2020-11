Je vous propose cet article pour qu'on puisse se tenir au courant de l'évolution de notre précommande.Si vous avez la moindre info, etc ... merci de nous l'indiquer dans les commentaires. Pour ma part, toujours pas en transit, probablement demain ou mardi. Mettez en favoris l'article, qu'on se tient tous au courant ^^

Like

Who likes this ?

posted the 11/15/2020 at 06:50 PM by ioop