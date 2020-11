Les «troubles endocriniens» de la réévaluation monétaire et du système financier



Si l’on cherche un exemple négatif de réévaluation monétaire conséquente, le Japon est sans aucun doute le candidat le plus approprié. Le marasme économique à long terme de l’économie japonaise est certes dû à des facteurs intérieurs, mais l’absence totale de préparation psychologique pour la guerre financière lancée soudainement par les États-Unis est en réalité le facteur essentiel.



En 1941, le Japon lançait une attaque surprise sur Pearl Harbor. En 1990, les États-Unis lançaient leur «guerre financière éclair» contre le Japon. Dans The Financial Defeat, JiChuan Yuan Chung déplore qu’en termes de perte de richesse la débâcle économique japonaise de 1990 fût presque aussi lourde que celle de 1945.



Comme la Chine, le Japon est un exemple typique de création de richesse matérielle par le travail honnête et de scepticisme envers le concept d’une richesse financière illusoire. La logique du Japon est très simple: ses propres marchandises de moyenne et haute gamme sont bon marché et de bonne qualité, et triomphent de la concurrence.



D’ailleurs, le secteur bancaire japonais a été pendant longtemps le plus gros créancier mondial et détenait les plus grandes réserves de change. De 1985 à 1990, l’économie nationale et les exportations du Japon ont connu un essor inégalé. La flambée au fil des ans du marché boursier et de l’immobilier, l’achat massif de biens étrangers et la confiance du Japon ont atteint pareillement un niveau sans précédent.



Ce pays semblait n’être qu’à une dizaine d’années de dépasser les États-Unis. En toute méconnaissance de la guerre financière qui se déroulait, l’optimisme de l’époque fait penser à celui de la Chine d’aujourd’hui, alors même que ses ressources sont encore loin derrière celles de l’archipel nippon.



Oublier que nous sommes en guerre est dangereux. La guerre a une signification aussi profonde pour le Japon d’hier que pour la Chine d’aujourd’hui. En 1985, quand les Accords du Plaza furent signés, le taux de change était d’un dollar contre 250 yens. Mais trois mois plus tard, le dollar fut brutalement dévalué de 20%, à 200 yens, jusqu’en 1987, où un dollar ne valait plus que 120 yens. Le yen fut réévalué deux fois en trois ans, c’est le changement le plus important de l’industrie financière japonaise.

Les résultats ont montré qu’un tel changement «écologique» était suffisant pour conduire à la «disparition des dinosaures».



Les médecins financiers américains ont compris depuis longtemps que forcer le yen à s’apprécier fortement par rapport au dollar, en une période très courte, possédait une efficacité similaire à celle d’obliger le Japon à avaler de grandes doses d’hormones. Il en résulte de graves «troubles endocriniens du système financier».



L’efficacité aura encore été accrue en obligeant le Japon à maintenir des taux d’intérêt très bas, à 2,5%, pendant plus de deux ans. Dans les années 1980, comme l’on pouvait s’y attendre, stimulé par les hormones absorbées et les troubles endocriniens provoqués, le tissu graisseux de l’économie japonaise, son marché boursier ou immobilier, a proliféré; en revanche, le tissu musculaire, le secteur de la production matérielle et de l’exportation, a gravement dépéri.



Puis sont apparus comme prévu les symptômes économiques tels que la lipidémie élevée, l’hyperglycémie et l’hypertension qui conduisent à une maladie cardiaque et coronarienne du système financier. Afin de provoquer plus facilement ces complications, en 1987, les banquiers internationaux de la BRI ont fabriqué un nouveau médicament spécifique pour lutter contre le Japon: les Accords de Bâle, imposant aux banques qui s’engagent dans le commerce international à posséder plus de 8% de capitaux propres.



Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont d’abord signé ces accords, avant de contraindre le Japon et d’autres pays à les respecter, faute de quoi ils ne pourraient mener d’affaires avec les banques américaines et anglaises qui occupent des positions dominantes dans la finance internationale. Les banques japonaises connaissaient un vrai problème de faiblesse en fonds propres et ne pouvaient atteindre les normes fixées qu’en comptant sur les capitaux hors-bilan générés par le cours élevé de leurs actions.



Le système bancaire japonais, qui dépend essentiellement du cours des actions et du marché immobilier, a finalement exposé son flanc aux épées acérées de la guerre financière américaine. Le 12 janvier 1990, Wall Street a utilisé une nouvelle «arme nucléaire» financière, les Nikkei put warrants, un instrument de spéculation à terme sur la baisse de l’indice boursier japonais, pour lancer une attaque stratégique à distance contre la bourse de Tokyo.



Le système financier japonais, déjà atteint d’une maladie cardiaque et coronarienne, ne put résister à une telle excitation et fut frappé d’apoplexie, laquelle allait provoquer une hémiplégie de plus de 17 ans de l’économie japonaise.



Aujourd’hui, c’est presque la même prescription qui a été proposée à la Chine par les thérapeutes financiers américains, un peu trop empressés au chevet du «malade imaginaire» chinois. La différence est que la constitution physique de l’économie chinoise est encore bien inférieure à celle du Japon de cette période. Et après avoir avalé ce médicament, on peut craindre que le résultat ne soit pas aussi simple qu’une hémiplégie. Le Japon, qui a gardé le lit pendant longtemps, se montre même encore plus impatient que les médecins américains d’observer l’efficacité de ce remède sur la Chine, dont les symptômes actuels sont très similaires à ceux du Japon entre 1985 et 1990.

Pour ceux qui ont pas lu la première partie.Commençons par une belle analogie. Le film Akira décris la destruction de Tokyo le 16 juillet 1988 (date de sortie du film). Cette explosion sera plus glorieuse que l’explosion de la bulle spéculative deux ans plus tard car elle donnera ses lettres de noblesse à l’animation et dopera la popularité des animes en Occident.Voici un chapitre du livre « Currency War » de Hongbing Song (2008 ) qui décrit les nombreux défis qui attendent la Chine pour atteindre le statut de première puissance mondiale.Selon lui, la Chine en 2008 était dans une situation semblable à celle du Japon (économie fortement dépendante des exportations, monnaie sous-évaluée, manque de compréhension de la culture occidentale) et ne devait surtout pas tomber dans le piège qu’on tendu les États-Unis au Japon avec les accords du Plaza.Les accords du Plaza (et du Louvre) ont permis une dévaluation du dollar au grand dam du yen. La thèse que défend l’auteur est qu’une appréciation rapide du yen sur une période courte (rapatriement de l'épargne en dollar convertis en yen) ainsi qu’une baisse des taux d’intérêts ont provoqué une fuite massive des capitaux vers les marchés actions et immobiliers de l'archipel, ce qui aurait provoqué le gonflement d’une énorme bulle spéculative.Pour information, ce livre vendu à plus de deux millions d'exemplaires est un best-seller dans l'empire du milieu.Bonne lecture