Daisuki Sato le producteur de Yakuza 0 veut se pencher sur un tout nouvrau Sonic si l'occasion se lui présente, ça n'empêche que ce sonic ne serait pas comme les autres et fait allusion à quelque chose de tout à fait différent par rapport à ce que l'on connait, s'il ne donne aucune confirmation pour le moment, je pense que le projet s'est déjà cristalisé y a bien longtemps puisque Nagoshi San on en a parlé y a quelques mois

posted the 11/15/2020 at 03:17 PM by kyuta