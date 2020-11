Ventes au Royaume-Uni : PS5 => +250 000 PS4 => 250 000 en 48h Xbox Series S/X => 155 000 en 24h Xbox One => 150 000 en 48h En une nuit, le nombre de précommandes de PS5 au Royaume-Uni aurait dépassé de 32% celui des précommandes de PS4 au cours des 24 premières heures qui ont suivi l'ouverture de ces mêmes précommandes en 2013. Cette statistique a été diffusée sur Twitter par Millie Amand, analyste data au sein de l'UKIE, l'association des éditeurs de jeux vidéo outre Manche. Une autre stat : Les meilleures ventes Amazon Royaume-Uni 2020 : 1. PS5 est classé 14e 2. Xbox Series X est classé 48e https://www.amazon.co.uk/gp/bestsellers/2020/videogames Vous voyez combien pour la PS5? 300k?

posted the 11/14/2020 at 10:28 PM by ps5ourien