Bonjour à tous,



Étant un grand amateur de musique et particulièrement collectionneur de Vinyles lié au OST de jeux vidéo, films ou séries, j'ai donc décidé de me procurer l'original Soundtrack de la saison 1 de Shingeki no Kyojin.



Vendu pour la somme de 52€ (en version précommandée) il est actuellement à 80€ sur certain site.



La pochette contient 4 Vinyles doubles-faces comprenant les 16 titres de la saison 1.



Si ça vous intéresse, je pourrai vous faire d'autres articles sur d'autres pièces de ma collection.



Bonne journée à tous,