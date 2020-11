En attendant la sortie du jeu, avec pourquoi pas annonce d'une édition collector, Deathloop se décline déjà avec des goodies plutôt sympa.Pour le moment, pas de prix ni même la taille des statues (ou alors j'ai pas vu)Le coffret contient :POLYRESIN DIORAMA1 Colt statue1 Juliana statueJULIANA’S MW-97 PIN1 soft enamel pinSize: Approx. 2 in (5.08 cm)COLT’S ‘PONY’ PATCH1 embroidered patchSize: Approx 3 in (7.62 cm)DEATHLOOP POSTCARD1 soft enamel pinSize: Approx 4 x 6 in (10.16 x 15.24 cm)Désolé pour les photos j'ai pas mieux pour le moment.Les statues sont en polyresine et le pack est limitée à 2000 exemplaires.