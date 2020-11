C'est l'alternative qui met Google en panique au point qu'il est blacklisté dans Google Search. Basé sur la blockchain (technologie du Bitcoin), Odysee gagne de plus en plus de popularité au fur et à mesure que Google accentue sa censure.En France, un documentaire dont je tairai le nom () est en train de le faire connaitre auprès de la masse.Je connaissait le projet Peertube qui permet d'avoir un Youtube décentralisé mais Odysee, je sais pas ce qui se passe mais le bouche à oreille est phénoménal. Vous connaissez ?